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Как с помощью выпадов укрепить мышцы ног

Как правильно делать выпады?

2:44
Спорт

Выпад — это упражнение для нижней части тела, при котором вы отклоняете туловище, опускаете колено к полу, а затем возвращаетесь в положение стоя. Выпады — это одностороннее движение, означающее, что вы в основном используете одну сторону своего тела.

Как правильно делать выпады?
Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Основными мышцами, используемыми при выполнении выпадов, являются четырехглавая мышца и ягодичные мышцы. А научившись безопасно и эффективно выполнять выпады, вы сможете укрепить силу и устойчивость ног и позвоночника, что поможет защитить ваши колени.

Как же правильно выполнять выпады?

  • Встаньте прямо, поставив обе ноги вместе.
  • Шагните вперед, выставив одну ногу перед туловищем. Сделайте шаг достаточно большой, чтобы переднее колено образовало угол в 90 градусов. Приземляйтесь, поставив переднюю ногу ровно на пол, и захватите землю пальцами ног. Упритесь задними пальцами ног в землю.
  • Согните оба колена и наклонитесь к полу под контролем. Продолжайте опускаться, пока заднее колено не окажется примерно в дюйме от пола (или настолько низко, насколько удобно). Держите грудь высоко, но небольшой наклон вперед допустим.
  • Завершите повторение, оторвавшись от пола и вернувшись в вертикальное положение. Верните переднюю ногу к задней.

В чем преимущество выпадов?

1. Они укрепляют нижнюю часть тела.

Выпады — одно из самых эффективных упражнений, помогающих вам укрепить ноги, потому что они задействуют каждую мышцу нижней части тела и обеспечивают широкий диапазон движений.

2. Они активизируют ваше ядро.

Ваши основные мышцы сильно задействованы при выполнении выпадов, потому что они помогают стабилизировать ваше тело. Когда вы отрываетесь от земли одной ногой, на ваше тело действуют силы наклона и вращения. Ваше ядро должно противостоять этим силам, чтобы удерживать вас в вертикальном положении.

3. Они открывают узкие бедра.

Выпады могут помочь раскрыть напряженные бедра. Каждый раз, когда вы выполняете выпад, одна сторона нижней части тела растягивается.

4. Они улучшают равновесие.

Выпады — отличное упражнение для улучшения баланса, потому что большая часть движений выполняется на одной ноге.

5. Они могут улучшить спортивные результаты.

Многие популярные упражнения для нижней части тела, такие как приседания, жимы ногами и становая тяга, выполняются обеими ногами одновременно. Однако в спорте большинство движений выполняется в раздельной стойке или на одной ноге за раз. Поэтому выпады — лучший выбор в этой ситуации.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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