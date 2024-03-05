Бывший футболист Аршавин не одобрят внедрение правила о временном удалении игроков

Андрей Аршавин выступил против внедрения синих карточек в футболе

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист Андрей Аршавин, который раньше был капитаном сборной России, высказал свое мнение о введении в футбол синих карточек. Он считает, что такое нововведение не нужно в настоящий момент, и оно выглядит не футбольным.

Фото: wikimedia.org by LarsKimpel is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее сообщалось, что в Международном совете футбольных ассоциаций хотят ввести правило синих карточек. Они будут выдаваться за намеренные фолы. Футболисты, которые получили такую карточку, будут отправлены на скамью на 10 минут.

В Международной федерации футбола прокомментировали это нововведение. Они сказали, что для начала нужно протестировать правило, не вводя его сразу на все уровни. А ват глава ФИФА выступила однозначно негативно. Она не поддерживает введения синих карточек.