Бывший футболист Аршавин не одобрят внедрение правила о временном удалении игроков

Бывший футболист Андрей Аршавин, который раньше был капитаном сборной России, высказал свое мнение о введении в футбол синих карточек. Он считает, что такое нововведение не нужно в настоящий момент, и оно выглядит не футбольным.
Ранее сообщалось, что в Международном совете футбольных ассоциаций хотят ввести правило синих карточек. Они будут выдаваться за намеренные фолы. Футболисты, которые получили такую карточку, будут отправлены на скамью на 10 минут.
В Международной федерации футбола прокомментировали это нововведение. Они сказали, что для начала нужно протестировать правило, не вводя его сразу на все уровни. А ват глава ФИФА выступила однозначно негативно. Она не поддерживает введения синих карточек.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.