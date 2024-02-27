Эксперт рассказал, из-за какой ошибки у начинающих лыжников чаще всего возникают травмы

Эксперт по лыжным гонкам Сергей Склизков поделился некоторыми распространёнными ошибками, которые совершают новички, занимающиеся катанием на лыжах.
Одна из самых частых ошибок, согласно мнению Склизкова, — это сразу же начинать тренироваться с высокой интенсивностью без предварительной разминки. Такой подход может привести к неправильной технике, быстрой усталости и возникновению травм, пишет Газета.Ru.
"Новички часто бросаются с места в карьер и резко дают себе высокую нагрузку. Или не делают разминку. Это приводит к неправильной постановке техники, быстрой усталости и усталостным травмам", — сказал Склизков.
Поэтому новичкам рекомендуется обратиться к тренеру, который поможет освоить правильную технику и постепенно войти в тренировочный режим, посоветовал эксперт.
Кроме того, начинающие лыжники часто путают экипировку, предназначенную для классического и конькового хода. Использование неправильной обуви и палок может сказаться на технике катания, а также увеличить риск травм и ухудшить эффективность тренировок, добавил Склизков.
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