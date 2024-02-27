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Эксперт рассказал, из-за какой ошибки у начинающих лыжников чаще всего возникают травмы

Эксперт "Спортмастер PRO" Склизков назвал ошибки, которые приводят к травмам у начинающих лыжников

1:06
Спорт

Эксперт по лыжным гонкам Сергей Склизков поделился некоторыми распространёнными ошибками, которые совершают новички, занимающиеся катанием на лыжах.

Эксперт "Спортмастер PRO" Склизков назвал ошибки, которые приводят к травмам у начинающих лыжников
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Одна из самых частых ошибок, согласно мнению Склизкова, — это сразу же начинать тренироваться с высокой интенсивностью без предварительной разминки. Такой подход может привести к неправильной технике, быстрой усталости и возникновению травм, пишет Газета.Ru.

"Новички часто бросаются с места в карьер и резко дают себе высокую нагрузку. Или не делают разминку. Это приводит к неправильной постановке техники, быстрой усталости и усталостным травмам", — сказал Склизков.

Поэтому новичкам рекомендуется обратиться к тренеру, который поможет освоить правильную технику и постепенно войти в тренировочный режим, посоветовал эксперт.

Кроме того, начинающие лыжники часто путают экипировку, предназначенную для классического и конькового хода. Использование неправильной обуви и палок может сказаться на технике катания, а также увеличить риск травм и ухудшить эффективность тренировок, добавил Склизков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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