Эксперт рассказал, из-за какой ошибки у начинающих лыжников чаще всего возникают травмы

Эксперт "Спортмастер PRO" Склизков назвал ошибки, которые приводят к травмам у начинающих лыжников

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт по лыжным гонкам Сергей Склизков поделился некоторыми распространёнными ошибками, которые совершают новички, занимающиеся катанием на лыжах.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Одна из самых частых ошибок, согласно мнению Склизкова, — это сразу же начинать тренироваться с высокой интенсивностью без предварительной разминки. Такой подход может привести к неправильной технике, быстрой усталости и возникновению травм, пишет Газета.Ru.

"Новички часто бросаются с места в карьер и резко дают себе высокую нагрузку. Или не делают разминку. Это приводит к неправильной постановке техники, быстрой усталости и усталостным травмам", — сказал Склизков.

Поэтому новичкам рекомендуется обратиться к тренеру, который поможет освоить правильную технику и постепенно войти в тренировочный режим, посоветовал эксперт.

Кроме того, начинающие лыжники часто путают экипировку, предназначенную для классического и конькового хода. Использование неправильной обуви и палок может сказаться на технике катания, а также увеличить риск травм и ухудшить эффективность тренировок, добавил Склизков.