Эксперт рассказал, за сколько занятий новичок сможет научиться кататься на лыжах

Эксперт "Спортмастер PRO": для того, чтобы научиться кататься на лыжах, достаточно 6 занятий

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Эксперт "Спортмастер PRO" Сергей Склизков рассказал, за сколько занятий новичок сможет овладеть техникой катания на лыжах.

Фото: openverse by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

Для начинающих спортсменов-любителей, чтобы освоить базовую технику катания на лыжах, эксперт рекомендует провести от 4 до 6 тренировок.

Это время может варьироваться в зависимости от физической подготовки, общего состояния организма, частоты тренировок в неделю и наличия смежных навыков, таких как катание на роликах или коньках, уточняет Газета.Ru.

При регулярных занятиях спортсмены смогут освоить правильную и красивую технику катания уже через один сезон, примерно за пару месяцев. Это позволит им чувствовать себя уверенно на лыжах, заявил Склизков.

Эксперт также выделяет важность начала обучения с классического хода. Он подчеркивает, что классика закладывает основы баланса и координации, что особенно важно для новичков. Сначала освоив классический ход, спортсмены могут позже переходить к изучению конькового хода.

Коньковый ход требует более высокого уровня физической подготовки, поскольку он нагружает суставы и мышцы сильнее, чем классический ход. Поэтому для начинающих лыжников, особенно спортсменов-любителей, рекомендуется начинать обучение именно с классического хода.

"Для занятий коньковым ходом организм уже должен быть подготовлен к нагрузкам, а классика в этом смысле больше подходит новичкам. Коньковый ход не анатомичен, при нем растет нагрузка на суставы и мышцы", — отметил Склизков.

В классическом ходе лыжи движутся параллельно, а в коньковом — попеременно. При изучении основных техник катания на лыжах важно обращать внимание на правильную постановку лыж и отталкивание для эффективного движения по трассе, добавил эксперт.