Тренер Балахнин назвал причину перехода Глушакова в армянский "Урарту"

Тренер Балахнин сообщил, что у экс-игрока сборной РФ Глушакова не было возможности дальше играть в России

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал переход бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в армянский клуб "Урарту".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер отметил, что у Глушакова не было возможности продолжить карьеру в России из-за закрытия трансферного окна.

"Ему решать, продолжать ли, где и как. В России трансферное окно осталось, и ему ничего не остается, как идти куда-то в ближнее зарубежье, за границу", — сказал Балахнин, которого цитирует Газета.Ru.

Балахнин сказал, что окончательное решение о том, где и как продолжать карьеру, принимает сам игрок. Однако тренер признал, что уже давно не видел Глушакова на поле и не может оценить его текущую физическую и игровую форму.

Тренер пожелал Глушакову удачи в его новом клубе, назвав его "молодцом".

Последней командой, за которую выступал Глушаков, был костромской "Спартак", играющий во Второй лиге. Контракт Глушакова с этим клубом был расторгнут по соглашению сторон в январе 2024 года.

Ранее Глушаков играл за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год. Вместе с этой командой он стал чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне 2016/17. После ухода из "Спартака", Глушаков перешел в "Ахмат" из Грозного, а затем в 2020 году присоединился к "Химкам". Он также имеет опыт выступлений за национальную сборную России, проведя 57 матчей.