Трицепсы станут сильными и красивыми: начните делать это упражнение

Отличное упражнение для трицепсов

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"Дробилка черепа" — это упражнение для трицепса. Оно даёт возможность изолировать мышцу. Техникой выполнения упражнения поделился сайт menshealth.com.

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Поставьте ноги ровно на пол, напрягая ягодичные мышцы и поддерживая активность мышц кора на скамье.

После того, как вы поднимете штангу над грудью, энергично упритесь плечами в скамью и поддерживайте небольшое напряжение в средней части спины, чтобы подготовиться к упражнению.

Опускайте штангу к голове для повторений, следя за тем, чтобы двигаться только в локтевом суставе. Держите плечи и предплечья устойчивыми.

Вытяните локти, чтобы снова поднять вес, сохраняя угол наклона предплечья.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.

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