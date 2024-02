Трицепсы станут сильными и красивыми: начните делать это упражнение

Your browser does not support the audio element.

"Дробилка черепа" — это упражнение для трицепса. Оно даёт возможность изолировать мышцу. Техникой выполнения упражнения поделился сайт menshealth.com.

Фото: Own work by Jtdestiny is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license