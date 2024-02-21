Трицепсы станут сильными и красивыми: начните делать это упражнение

"Дробилка черепа" — это упражнение для трицепса. Оно даёт возможность изолировать мышцу. Техникой выполнения упражнения поделился сайт menshealth.com.
Поставьте ноги ровно на пол, напрягая ягодичные мышцы и поддерживая активность мышц кора на скамье.
После того, как вы поднимете штангу над грудью, энергично упритесь плечами в скамью и поддерживайте небольшое напряжение в средней части спины, чтобы подготовиться к упражнению.
Опускайте штангу к голове для повторений, следя за тем, чтобы двигаться только в локтевом суставе. Держите плечи и предплечья устойчивыми.
Вытяните локти, чтобы снова поднять вес, сохраняя угол наклона предплечья.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 8-12 повторений.
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