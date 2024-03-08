Известный блогер Ида Галич раскрыла секреты, как привести себя в форму

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

В начале 2024 года известный блогер Ида Галич решила заняться самодисциплиной.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В январе Галич решила на 60 дней отказаться от алкоголя, продуктов и напитков, содержащих быстрые углеводы. Она перестала употреблять

алкоголь,

газированные напитки,

чипсы,

сухарики,

бургеры,

крылышки

и пиццу.

Кроме того, Галич начала каждый день кататься на сноуборде в Сочи. Это помогло ей привести фигуру в форму после новогодних праздников.

Вернувшись в Москву, Галич продолжает уделять время своему здоровью и физической форме. Она дважды в день занимается на беговой дорожке в быстром темпе от 40 до 60 минут. Иногда к ней присоединяется её трёхлетний сын Леон.

Галич призналась, что не умеет правильно бегать, но если ей очень хочется, она может завершить тренировку пятиминутной пробежкой. Она отметила, что это примерно пять тысяч шагов и 180 ккал.

Ида также рассказала, что утром занимается спортом на голодный желудок. Это её привычка, и любым спортом с самого утра дома она занимается до завтрака.

Галич также отметила, что в тёплое время года она много ходит пешком, что помогает ей тренировать выносливость и подтягивать тело.