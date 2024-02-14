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"Я просто разочарована": французская биатлониста Жюстин Бреза-Буше недовольна своей гонкой на ЧМ-2024

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше разочаровалась седьмой позицией в индивидуальной гонке на ЧМ в Нове-Место

0:55
Спорт

В индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место, которая прошла 13 февраля, биатлонистка Жюстин Бреза-Буше финишировала на седьмой позиции. Она не смогла сдержать слёз, поскольку результат её совсем не удовлетворил.

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше разочаровалась седьмой позицией в индивидуальной гонке на ЧМ в Нове-Место
Фото: Own work by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Спортсменка призналась, что у неё был чётких план на соревнования.

"Я просто разочарована, это нормально, это по-человечески. Потеря медали досадна. Это пройдет, впереди очень хорошие выходные, и я намерена бороться" — приводит слова Бреза-Буше Biathlon Live.

Напоминаем, что биатлонистка показала хороший старт на этапах Кубка мира в сезоне 2023/2024. В личном зачёте среди женщин она была на первой позиции. Она смогла выиграть золото в смешанной эстафете, а серебро и бронзу в спринте и гонке преследования.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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