В индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место, которая прошла 13 февраля, биатлонистка Жюстин Бреза-Буше финишировала на седьмой позиции. Она не смогла сдержать слёз, поскольку результат её совсем не удовлетворил.
Спортсменка призналась, что у неё был чётких план на соревнования.
"Я просто разочарована, это нормально, это по-человечески. Потеря медали досадна. Это пройдет, впереди очень хорошие выходные, и я намерена бороться" — приводит слова Бреза-Буше Biathlon Live.
Напоминаем, что биатлонистка показала хороший старт на этапах Кубка мира в сезоне 2023/2024. В личном зачёте среди женщин она была на первой позиции. Она смогла выиграть золото в смешанной эстафете, а серебро и бронзу в спринте и гонке преследования.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.