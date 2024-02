"Я просто разочарована": французская биатлониста Жюстин Бреза-Буше недовольна своей гонкой на ЧМ-2024

Your browser does not support the audio element.

В индивидуальной гонке на 15 километров среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место, которая прошла 13 февраля, биатлонистка Жюстин Бреза-Буше финишировала на седьмой позиции. Она не смогла сдержать слёз, поскольку результат её совсем не удовлетворил.

Фото: Own work by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic