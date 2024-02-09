Спорт и политика связаны друг с другом: тренер Назаров прокомментировал интервью Путина Карлсону

Тренер Назаров уверен, что интервью Путина Карлсону повлияет на спортивную повестку

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский тренер Андрей Назаров выразил положительное мнение о выходе интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Головко is licensed under CC BY-SA 3.0

Тренер отметил, что президент подробно и содержательно ответил на все вопросы, и считает, что интервью окажет влияние на спортивную сферу. Назаров сказал, что спорт и политика связаны друг с другом, и это учитывается в нынешней мировой обстановке.

Он также призвал спортивных чиновников и президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа задуматься и сделать правильные выводы из услышанного.

"Считаю, что, помимо политической составляющей, интервью скажется на спортивной повестке. Спорт и политика связаны друг с другом, такова нынешняя мировая обстановка. Всем спортивным чиновникам и нашим недругам из ИИХФ во главе с президентом организации Люком Тардифом стоит задуматься", — сказал Назаров в разговоре с "Чемпионатом".

Тренер выразил надежду, что интервью привлечет внимание всего мира к России и её президенту, и отметил, что санкции не смогли изолировать и ослабить страну.

Также Назаров напомнил, что его приглашение Такеру Карлсону на финал Кубка Гагарина по-прежнему в силе.