Известный российский тренер Андрей Назаров выразил положительное мнение о выходе интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Тренер отметил, что президент подробно и содержательно ответил на все вопросы, и считает, что интервью окажет влияние на спортивную сферу. Назаров сказал, что спорт и политика связаны друг с другом, и это учитывается в нынешней мировой обстановке.
Он также призвал спортивных чиновников и президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа задуматься и сделать правильные выводы из услышанного.
"Считаю, что, помимо политической составляющей, интервью скажется на спортивной повестке. Спорт и политика связаны друг с другом, такова нынешняя мировая обстановка. Всем спортивным чиновникам и нашим недругам из ИИХФ во главе с президентом организации Люком Тардифом стоит задуматься", — сказал Назаров в разговоре с "Чемпионатом".
Тренер выразил надежду, что интервью привлечет внимание всего мира к России и её президенту, и отметил, что санкции не смогли изолировать и ослабить страну.
Также Назаров напомнил, что его приглашение Такеру Карлсону на финал Кубка Гагарина по-прежнему в силе.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.