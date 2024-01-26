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В каком возрасте отдать ребёнка на спорт?

Занятия спортом для ребёнка должны проходить в игровой форме

1:11
Спорт

Многие родители начинают задумываться о выборе спортивной дисциплины для своих детей, когда тем исполняется около 2,5 лет.

Занятия спортом для ребёнка должны проходить в игровой форме
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Для девочек в возрасте 2,5-3 лет хорошим выбором может стать художественная гимнастика или балет, в то время как мальчишек того же возраста часто направляют на футбольные тренировки.

При вхождении в новую среду дети проявляют разные реакции. Однако очевидно, что в таком возрасте ребёнок ещё не готов к строгой дисциплине, которая, тем не менее, является основой в любом виде спорта.

В возрасте 3 лет продолжительность тренировок не должна превышать 40 минут. Занятия должны иметь игровой характер, пишет Дзен-канал "Спортивный тренер, психолог".

Важно, чтобы ребёнок чётко понимал, что его ждёт за дверью и что, если ему не понравится, его всегда можно забрать.

Не следует ожидать быстрых результатов. Хороший тренер первые 6 месяцев уделяет внимание знакомству и формированию взаимоотношений. В возрасте 3-4 лет речь идёт не о серьёзном подходе к спорту, а об увлечении ребёнка самим процессом.
 

Спорт, физкультура и здоровье позвоночника. В какой спорт отдать ребенка?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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