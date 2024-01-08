Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала, как её поддерживали зарубежные прыгуньи в высоту

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что её поддерживали спортсменки из других стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Erik van Leeuwen is licensed under GNU Free Documentation License

По словам легкоатлетки, поддержку в адрес россиян иностранным атлетам приходится выражать тайно, кулуарно, потому что поддерживать российских спортсменов во всеуслышанье сегодня не позволено даже тем, кто хотел бы выразить им своё сочувствие.

"Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки", — сказала Ласицкене, которую цитирует ТАСС.

Олимпийская чемпионка добавила, что, несмотря на слова поддержки, высказанные в приватных разговорах, лично она прекрасно понимает, что у каждого сочувствующего зарубежного атлета своя жизнь.

Ласицкене добавила, что всех хорошо понимает, и даже не думала, что кто-то станет поддерживать российских спортсменов на публике.