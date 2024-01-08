Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские ученые нашли способ с помощью водорода замедлить старение
NVIDIA сообщила о том, что цены на новые видеокарты в России могут вырасти на 30%
Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов военной формы для женщин
Reuters: террорист Брейвик попросит освобождения из-за глубокой депрессии
Взяв Марьинку, армия России продвигается к Курахово, заняв более 1,5 км²
На перегоне Алеур-Бушулей в Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов
Когда и в каких случаях можно отказаться от продувки алкотестером
Как распознать дефицит Омега-3 в организме человека
В США до сих пор нет решения по бюджету для Украины

Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала, как её поддерживали зарубежные прыгуньи в высоту

1:07
Спорт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что её поддерживали спортсменки из других стран.

Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала, как её поддерживали зарубежные прыгуньи в высоту
Фото: commons.wikimedia.org by Erik van Leeuwen is licensed under GNU Free Documentation License

По словам легкоатлетки, поддержку в адрес россиян иностранным атлетам приходится выражать тайно, кулуарно, потому что поддерживать российских спортсменов во всеуслышанье сегодня не позволено даже тем, кто хотел бы выразить им своё сочувствие.

"Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки", — сказала Ласицкене, которую цитирует ТАСС.

Олимпийская чемпионка добавила, что, несмотря на слова поддержки, высказанные в приватных разговорах, лично она прекрасно понимает, что у каждого сочувствующего зарубежного атлета своя жизнь.

Ласицкене добавила, что всех хорошо понимает, и даже не думала, что кто-то станет поддерживать российских спортсменов на публике.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Ржавый флот Его Величества. Как идёт ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Груша заплодоносит как бешеная: важно соблюдать эти простые правила ухода за этим плодовым
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Последние материалы
Фильм Эдуарда Боякова "Русский крест" показали по нескольким каналам ТВ в Рождественские праздники
ВСУ обстреляли Белогород 8 января, трое пострадали
Сотрудник АЗС объяснил, можно ли протягивать шланг и заправлять автомобиль с другой стороны
Врач Шуров рассказал, как на организм влияет безалкогольное пиво
Ирина Винер призналась, что больше всего в 2023 году разочаровалась из-за отношения к россиянам в мировом спорте
Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
31-летняя певица Селена Гомес опубликовала фото поцелуя с новым бойфрендом
Завтрак бутербродом с сыром и маслом "убивает" поджелудочную и сердце
На Украине у народа растёт ненависть к ВСУ
Ученые нашли ягоду, снижающую вероятность смерти на рекордные 31%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников