Названа польза силовых тренировок для здоровья

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Силовая тренировка благоприятно влияет на нервные процессы, улучшая их подвижность, уравновешенность и концентрацию. Оптимизация соотношения между нервными центрами мышц антагонистов позволяет достичь максимального мышечного напряжения при высокой концентрации нервного возбуждения.

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Скоростно-силовые упражнения активизируют корковые структуры, а тренировка в подъеме тяжестей улучшает функциональную подвижность нервно-мышечного аппарата. Центростремительные импульсы от движения постепенно совершенствуют его деятельность.

Регулярные тренировки в подъеме тяжестей улучшают возбудимость нервно-мышечного аппарата, уменьшают хронаксию и реобазу, повышают скорость мышечного сокращения и расслабления, а также улучшают статическую и динамическую работоспособность, сообщает JustSport.

Подъем тяжестей также положительно влияет на психическую сферу. Тренировка со штангой развивает выдержку, самоконтроль и направление эмоций на преодоление трудностей. Особую роль играет способность к концентрации внимания и усилий, что эффективно формируется в процессе тренировок и участия в соревнованиях.