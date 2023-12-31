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Названы самые простые упражнения для идеальной фигуры

1:19
Спорт

Представляем вашему вниманию простые, но эффективные функциональные упражнения, подходящие для включения в ежедневную тренировку, если ваша цель — похудеть.

Названы самые простые упражнения для идеальной фигуры
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0
  • Берпи (кроссфит)
  1. Составное упражнение, включающее отжимания, приседания и выпрыгивания.
  2. Развивает взрывную мышечную силу, скорость и выносливость.
  • Растяжка
  1. Идеальное введение в утреннюю тренировку.
  2. Растягивает мышцы спины и верхней части бедра.
  • Планка-диагональ
  1. Отличное упражнение для придания тонуса телу.
  2. Работает мышцы брюшного пресса и ягодиц.
  • Гибкая собака
  1. Упражнение для раскрытия грудной клетки и укрепления мышц груди.
  2. Основная нагрузка на руках, поддерживает позу в течение 60 секунд.
  • Обратные отжимания с диагональю
  1. Укрепляет мышцы пресса и тренирует трицепс.
  2. Можно выполнять с опорой на скамейку для облегчения.

Эти упражнения предоставляют разносторонний подход к тренировке, охватывая различные группы мышц и развивая различные физические качества. Важно соблюдать правильную технику выполнения и прислушиваться к своему организму для достижения наилучших результатов и предотвращения возможных травм.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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