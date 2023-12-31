Представляем вашему вниманию простые, но эффективные функциональные упражнения, подходящие для включения в ежедневную тренировку, если ваша цель — похудеть.
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Берпи (кроссфит)
Составное упражнение, включающее отжимания, приседания и выпрыгивания.
Развивает взрывную мышечную силу, скорость и выносливость.
Растяжка
Идеальное введение в утреннюю тренировку.
Растягивает мышцы спины и верхней части бедра.
Планка-диагональ
Отличное упражнение для придания тонуса телу.
Работает мышцы брюшного пресса и ягодиц.
Гибкая собака
Упражнение для раскрытия грудной клетки и укрепления мышц груди.
Основная нагрузка на руках, поддерживает позу в течение 60 секунд.
Обратные отжимания с диагональю
Укрепляет мышцы пресса и тренирует трицепс.
Можно выполнять с опорой на скамейку для облегчения.
Эти упражнения предоставляют разносторонний подход к тренировке, охватывая различные группы мышц и развивая различные физические качества. Важно соблюдать правильную технику выполнения и прислушиваться к своему организму для достижения наилучших результатов и предотвращения возможных травм.
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