Тренер Чайковская просит не ругать Ирину Роднину после замечаний о Гран-при России

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию, Елена Чайковская, призвала к сдержанности в высказываниях по поводу критики, высказанной Ириной Родниной в отношении Гран-при России. Чайковская подчеркнула величие Родниной как спортсменки, но выразила мнение, что в роли тренера по фигурному катанию она не справляется.

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"Не будем ругать Роднину, она великая спортсменка. Но как тренер в фигурном катании она себя не нашла. Поэтому у нее осталась боль и эти резкие высказывания, которые ничего не значат," — отметила Чайковская.

Ранее Роднина высказала свои сомнения относительно интереса к Гран-при России по фигурному катанию, обозначив турнир как "первенство ЖЭКа" из-за низкой конкуренции.

Следующий этап Гран-при России запланирован на 18-19 ноября в Самаре.





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