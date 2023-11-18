Тренер Чайковская просит не ругать Ирину Роднину после замечаний о Гран-при России

Главный тренер сборной России по фигурному катанию, Елена Чайковская, призвала к сдержанности в высказываниях по поводу критики, высказанной Ириной Родниной в отношении Гран-при России. Чайковская подчеркнула величие Родниной как спортсменки, но выразила мнение, что в роли тренера по фигурному катанию она не справляется.
"Не будем ругать Роднину, она великая спортсменка. Но как тренер в фигурном катании она себя не нашла. Поэтому у нее осталась боль и эти резкие высказывания, которые ничего не значат," — отметила Чайковская.
Ранее Роднина высказала свои сомнения относительно интереса к Гран-при России по фигурному катанию, обозначив турнир как "первенство ЖЭКа" из-за низкой конкуренции.
Следующий этап Гран-при России запланирован на 18-19 ноября в Самаре.
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