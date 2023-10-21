Умер легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон

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Бывший чемпион мира 1966 года, член сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Фото: Openverse

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба", — говорится в заявлении клуба.

Соболезнования по поводу ухода Бобби Чарльтона также выразила Английская премьер-лига.

Большую часть своей карьеры Бобби Чарльтон провел в составе "Манчестер Юнайтед", выступая за клуб с 1956 по 1973 год. До 2017 года он оставался лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 249 мячей, пока его рекорд не побил Уэйн Руни. В течение карьеры Чарльтон также представлял цвета "Престона" в Англии, а также клубов "Уотерфорда" в Ирландии и "Ньюкасл КБ Юнайтед", "Перт" и "Блэктаун Сити" в Австралии. Он завершил свою профессиональную карьеру в 1980 году.

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