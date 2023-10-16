Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

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Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лидером в списке лучших бомбардиров за текущий календарный год.

Фото: Личный аккаунт Криштиану Роналду в Instagram

В возрасте 38 лет он отличился дважды в матче против сборной Боснии и Герцеговины, достигнув 40 забитых голов за свой клуб и национальную команду с начала 2023 года. Этот результат позволил Роналду опередить нападающего "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, у которого на счету 39 голов, сообщает "Чемпионат".

16 октября Португалия победила Боснию и Герцеговину на их поле со счётом 5:0 в 8-м туре отборочного раунда Евро-2024 в группе J.

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