В Мексике матч прервался из-за собаки, которая унесла мяч

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Весьма необычный момент произошел в игре второго дивизиона чемпионата Мексики между командами "Алебрихес де Оахака" и "Дорадос де Синалоа", где хозяева поля одержали победу со счетом 4:0.

Когда на часах уже было компенсированное время, на футбольное поле выскочила собака, которая схватила мяч и некоторое время побегала с ним, вызывая восторженные крики среди зрителей.

Не смотря на усилия стюардов и игроков, уловить это четвероногое создание так и не удалось, оно проворно маневрировало по полю и ускользало от всех попыток его поймать. В конечном итоге, собаку все-таки удалось поймать, и мяч был возвращен на поле не без труда.

"Алебрихес де Оахака" после десяти матчей занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков и борясь за место в зоне плей-офф. "Дорадос де Синалоа", наоборот, находится на последнем, 15-м месте с 6 очками.

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Мексиканский футбольный матч остановлен из-за собаки, ворующей мяч на поле