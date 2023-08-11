Роналду грозит уголовное преследование за христианский жест после гола

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Нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду может получить уголовное преследование: он перекрестился после того, как забил победный мяч с пенальти на 75-й минуте в игре с иракским клубом "Аль-Шорта".

Фото: www.vedomosti.ru

Проблема заключается в том, что по основному низаму правления Саудовской Аравии категорически запрещено любым образом пропагандировать "атеистическую идеологии в любой форме". Нельзя ставить под сомнения основы ислама и его символики.

Напомним, 9 августа игра между "Аль-Наср" и "Аль-Шорта" завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роналду. Теперь клуб из Саудовской Аравии будет состязаться с "Аль-Хилялем" той же средне-восточной страны. Встреча состоится 12 августа.

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