ТАСС: Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для поединка против Цукерберга

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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет проводить тренировки с американским миллиардером Илоном Маском, который готовится к поединку с главой Meta* Марком Цукербергом.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Хабиба Нурмагомедова

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, Маск обратился к Нурмагомедову с просьбой подготовить его к сражению.

"Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Маск вызвал Цукерберга на бой. По мнению руководства UFC, поединок посмотрят миллионы людей по всему миру. В конце июля Нурмагомедов предложил Маску и Цукербергу провести поединок на территории Дагестана.

В начале августа глава Meta* рассказал своим подписчикам в соцсетях, что приобрёл большую восьмиугольную клетку для подготовки к бою с Маском.

* компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

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