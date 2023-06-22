Гонщик Ferrari извинился за свои слова в адрес команды

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исполнительный директор Ferrari Фредерик Вассёр объявил, что команда разрешила недоразумение с Шарлем Леклерком, возникшее во время квалификационной сессии предыдущего Гран-при Канады.

Напомним, что во втором сегменте Леклерк предложил перейти на "мягкие" шины, но команда ответила на его просьбу задержкой, в результате чего монегаскский гонщик остался недоволен, финишировав лишь 11-м.

"Вы никогда не найдете гонщика, который скажет: "Я облажался, но все было отлично". Самое главное — это провести обсуждение с командой, и именно так мы и поступили", — сказал Вассёр в интервью Crash.net.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шарль Леклер - ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА ФЕРРАРИ. История одной из невероятных карьер в Формуле 1 /F1 /Ф1