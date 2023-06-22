Исполнительный директор Ferrari Фредерик Вассёр объявил, что команда разрешила недоразумение с Шарлем Леклерком, возникшее во время квалификационной сессии предыдущего Гран-при Канады.
Напомним, что во втором сегменте Леклерк предложил перейти на "мягкие" шины, но команда ответила на его просьбу задержкой, в результате чего монегаскский гонщик остался недоволен, финишировав лишь 11-м.
"Вы никогда не найдете гонщика, который скажет: "Я облажался, но все было отлично". Самое главное — это провести обсуждение с командой, и именно так мы и поступили", — сказал Вассёр в интервью Crash.net.
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