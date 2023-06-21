Стало известно, когда Лионель Месси дебютирует за "Интер Майами"

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует за "Интер Майами" в матче Кубка Лиги против мексиканской команды "Крус Азул", по словам президента клуба Хорхе Маса.

"Мы уже подписали контракт на увеличение количества мест в углах стадиона, что должно повысить вместимость примерно на 3 000 или 3 200 мест. Мы готовимся завершить эту работу в течение следующих четырех недель. Все билеты на каждую игру будут проданы. Спрос на билеты в десять раз превышает тот объем, который мы можем обеспечить за счет абонементов."

Месси перешел в "Интер Майами" из "ПСЖ" этим летом в качестве свободного агента.

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