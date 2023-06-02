Александр Головин получил небольшую травму на тренировке "Монако"

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Главный тренер "Монако" Филипп Клеман сообщил, что Александр Головин, российский полузащитник команды, получил небольшую травму на тренировке и испытывает дискомфорт. В результате он может пропустить заключительный матч сезона для монегасков. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах различных турниров за клуб, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Хотя мы надеемся на его готовность, неизвестно, сможет ли Головин сыграть. Он поскользнулся во время тренировки и почувствовал дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами", — заявил Клеман, как сообщает ТАСС.

Матч 38-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Тулузой" запланирован на завтра, 3 июня. Эта игра станет завершением текущего сезона "Монако".

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