Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти во второй круг турнира Большого шлема на глиняных кортах, Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга на Ролан Гаррос 18-я сеяная Азаренко потерпела поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску со счетом 6-2, 3-6, 4-6. Матч продолжался 2 часа 30 минут.
Азаренко не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. Андрееску подала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
Во втором круге Андрееску встретится с представительницей США Эммой Наварро, получившей wild card от организаторов.
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