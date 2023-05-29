Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал Лионелю Месси невероятно щедрое предложение по контракту. Если аргентинец согласится, то в течение двух лет он получит 1,2 млрд евро/103 млрд рублей. Годовая зарплата футболиста составит 600 млн евро, что более чем в два раза превышает сумму, которую Криштиану Роналду сейчас зарабатывает в "Аль-Наср", сообщает Footmercato.
Отец игрока, Хорхе Месси, выразил свою поддержку предложению "Аль-Хиляля". Теперь осталось убедить самого Лионеля, который в конце сезона станет свободным агентом и почти наверняка покинет "ПСЖ". Аргентинец рассматривает несколько вариантов продолжения своей карьеры. "Барселона" всегда была его первым выбором, однако финансовые проблемы, с которыми столкнулся каталонский клуб, создали атмосферу неопределенности, что может подтолкнуть игрока к принятию другого решения.
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