"Интер" вновь выиграл Кубок Италии по футболу

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Завершился финальный матч Кубка Италии между "Фиорентиной" и миланским "Интером". Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась победой "Интера" со счетом 2:1.

Фото: www.today. it/sport/calcio/milan-inter-commento.html

Гол, забитый нападающим "Фиорентины" Николасом Гонсалесом на третьей минуте, не остановил команду Симоне Индзаги. До свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте Марсело Брозович ассистировал аргентинцу, а на 37-й минуте Николо Барелла исполнил удобный удар. Во втором тайме игроки "Интера" отстояли добытое преимущество, оставив главный приз турнира в Милане еще на один год.

В полуфинале "Фиорентина" преодолела сопротивление "Кремонезе" с общим счетом 2:0 (2:0 и 0:0). С другой стороны, "Интер" одержал победу над "Ювентусом". После ничьей на поле "Ювентуса" (1:1), команда Симоне Индзаги обыграла "Старую синьору" дома со счетом 1:0.

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FIORENTINA 1-2 INTER | HIGHLIGHTS | COPPA ITALIA 22/23 ⚫🔵🇬🇧