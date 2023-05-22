Клаудиньо и Вендел больше не сыграют в текущем сезоне РПЛ

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По последней информации, полузащитники "Зенита" Вендел и Клаудиньо уже ушли в отпуск с разрешения руководства клуба. Оба игрока, а также нападающий Малком (улетевший в Бразилию в связи с рождением ребенка) и защитник Родригао (ожидающий обследования по поводу травмы) не примут участия в оставшихся двух матчах "Зенита" в РПЛ 2022/23 против "Сочи" (на выезде 27 мая) и "Факела" (дома 3 июня).

Фото: https://premierliga.ru/media/photo/photo_20996.html

Однако все латиноамериканские игроки присоединятся к команде Сергея Семака до 22 июня, когда чемпионы России начнут подготовку к предстоящему сезону. С 1 по 10 июля питерская команда проведет три товарищеских матча на престижной "Газпром Арене" в представительном турнире с участием "Фенербахче", "Црвены Звезды" и "Нефтчи" из Баку.

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