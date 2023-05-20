Стало известно, что обсудили между собой Флорентино Перес и Карло Анчелотти

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Marca сообщила, что состоялась встреча между президентом "Реал Мадрида" Флорентино Пересом и главным тренером Карло Анчелотти. Анчелотти продолжит руководить клубом в предстоящем сезоне, при этом обе стороны признают необходимость улучшения и усиления состава команды. Перес подчеркнул намерение усилить состав, повысив конкурентоспособность.

Фото: www.managingmadrid. com/2021/8/13/22623437/ancelotti-odegaard-arsenal-press-conference-alaves

Хотя подход на трансферном рынке не будет агрессивным, некоторые изменения все же ожидаются. Ключевой задачей является приобретение полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии". Мадридский "Реал" возлагает надежды на прогресс своих молодых игроков в предстоящем сезоне.

Текущий контракт Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2024 года. Под его руководством команда добилась успеха, выиграв Кубок Испании в текущем сезоне.

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