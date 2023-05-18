Российский хоккеист КХЛ не считает зазорным надевать радужную майку

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Защитник "Калгари Флэймз" Никита Задоров недавно рассказал о своем решении надеть радужную майку в поддержку сообщества ЛГБТК+ во время прошлого сезона НХЛ. Задоров объяснил, что его, а также Кадри и Лучича спросили о мнении команды по этому вопросу. Задоров решил надеть майку, потому что он уже носил ее в "Чикаго", и он не считает это позором или знаком поддержки чего-либо негативного. Он также отметил, что в предыдущих сезонах мнения не спрашивали, а инициатива появилась только после инцидента с Иваном Проворовым.

Фото: www.milehighhockey. com/2017/8/18/16158382/colorado-avalanche-top-25-under-25-nikita-zadorov-khl-resign

Во время предыдущего сезона НХЛ российский защитник Иван Проворов из команды "Филадельфия Флайерз" отказался носить майку с символикой ЛГБТК+, что привело к тому, что другие команды и отдельные игроки отказались от инициатив ЛГБТК+. Руководство НХЛ объявило, что в межсезонье рассмотрит целесообразность таких инициатив.

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