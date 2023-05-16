Алексей Швед высказался по поводу продолжения баскетбольной карьеры

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Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, который был госпитализирован в начале мая после нападения хулиганов возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения своей карьеры.

Фото: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

"Я чувствую себя хорошо. Я рад быть на игре. Как игрок, я вернусь на площадку в следующем сезоне. Я продолжу свою игровую карьеру", — сказал Швед в интервью ТАСС.

Напомним, что в результате нападения у Шведа диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия — потеря памяти.

Ранее главный подозреваемый в нападении на футболиста был задержан в аэропорту. Другим подозреваемым также не удалось скрыться от правоохранительных органов. Баскетболист был выписан из больницы 9 мая.

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