Как сообщает RMC Sport, ярые болельщики команды "ПСЖ" крайне недовольны руководством клуба и разрабатывают стратегию проведения акции протеста у штаб-квартиры парижан. Ультрас собираются, чтобы высказать свое недовольство руководству, тренерам и игрокам.
После поражения команды "ПСЖ" от "Лорьяна" (1:3) сторонники посетили тренировочную базу команды, чтобы высказать свои претензии.
Сегодня, 3 мая, болельщики вновь координируют акцию протеста у штаб-квартиры руководства клуба. В заявлении фанатского движения "ПСЖ" говорится:
"Пришло время перемен — "ПСЖ" должен вернуть свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, и все должно быть организованно и разумно".
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