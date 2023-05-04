Фанаты "ПСЖ" устроили акцию протеста штаб-квартиры руководства клуба

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Как сообщает RMC Sport, ярые болельщики команды "ПСЖ" крайне недовольны руководством клуба и разрабатывают стратегию проведения акции протеста у штаб-квартиры парижан. Ультрас собираются, чтобы высказать свое недовольство руководству, тренерам и игрокам.

Фото: www.marca. com/futbol/psg/2023/05/03/64529825e2704e139c8b45b8.html

После поражения команды "ПСЖ" от "Лорьяна" (1:3) сторонники посетили тренировочную базу команды, чтобы высказать свои претензии.

Сегодня, 3 мая, болельщики вновь координируют акцию протеста у штаб-квартиры руководства клуба. В заявлении фанатского движения "ПСЖ" говорится:

"Пришло время перемен — "ПСЖ" должен вернуть свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, и все должно быть организованно и разумно".

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