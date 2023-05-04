Лионель Месси может зарабатывать 400 млн долларов в Саудовской Аравии за один сезон

По последним данным Sports. Yahoo со ссылкой на The Telegraph, звездный нападающий "ПСЖ" Лионель Месси может заработать за один сезон 400 миллионов долларов/32 млрд рублей, если решит перейти в клуб из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Слухи о переговорах о переходе Месси в один из клубов Саудовской Аравии ходят уже давно, причем его отец Хорхе Месси и бывший генеральный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук, по слухам, играют важную роль в этих переговорах.

Если эта сделка состоится, она может стать самым дорогим трансфером в истории футбола и добавить новых эмоций в и без того ожесточенное соперничество между двумя крупнейшими клубами региона, Аль-Хиляль и Аль-Наср, где сейчас играет Криштиану Роналду.

Ранее появлялись сообщения о том, что Месси покинет ПСЖ в конце текущего сезона, после того как он присоединился к французскому клубу в 2021 году после успешной карьеры в "Барселоне". Однако, учитывая последние события, трудно предсказать, что ждет одного из величайших футболистов всех времен.

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