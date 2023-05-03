По версии издания L'Equipe, Лионель Месси не продлит контракт с "ПСЖ"

В недавнем сообщении L'Equipe говорится, что популярный нападающий ПСЖ Лионель Месси может не продлить свой контракт, так как он подходит к концу. По слухам, одной из основных причин такого решения являются споры вокруг его недавней поездки в Саудовскую Аравию, которая состоялась во время решающего периода тренировок команды.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Хотя ранее сообщалось, что клуб отстранил Месси на две недели, некоторые инсайдеры утверждают, что он не знал о подобных санкциях, наложенных на него.

Интересно, что руководство ПСЖ изначально одобрило поездку Месси в Саудовскую Аравию, но после досадного поражения команды от "Лорьяна" в 33-м туре чемпионата Франции на понедельник была назначена тренировка, которую Месси не мог отменить из-за своего визита в Саудовскую Аравию.

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