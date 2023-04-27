Кристиан Нобоа заявил, что подал документы для получения российского паспорта

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Полузащитник Кристиан Нобоа из "Сочи" объявил, что подал все необходимые документы для получения российского гражданства.

"Когда я рассматривал возможность получения российского гражданства в 2014 году, я не думал, что проведу так много времени в России. В то время я уже был женат и думал, что вернусь в Эквадор. Что касается российского гражданства сейчас — я уже подал все документы и жду его получения", — сказал Нобоа в интервью Sport24.

38-летний полузащитник выступает за "Сочи" с 2019 года. В чемпионате России он выступает с 2007 года, когда перешел из эквадорского "Эмелека" в "Рубин". В Российской Премьер-лиге он также выступал за "Зенит", "Ростов" и "Динамо".

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