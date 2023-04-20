"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы, победив "Спортинг" по результатам двух матчей

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

В четверг, 20 апреля, состоялся второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Спортингом" и "Ювентусом". Команды играли на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, Португалия, под руководством арбитра Франсуа Летелье из Франции.

На 9-й минуте матча французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио забил гол с передачи Алекса Сандро.

забил гол с передачи Алекса Сандро. На 18-й минуте Рабио совершил фол в собственной штрафной площади, в результате чего Франсуа Летелье назначил пенальти в ворота "Спортинга". Вингер Маркус Эдвардс уверенно реализовал 11-метровый удар, сделав счет 1:1. Этот результат сохранился до финального свистка.

В первом матче четвертьфинала "Ювентус" выиграл дома у "Спортинга" со счетом 1:0, единственный гол в матче забил центральный защитник Федерико Кьеза.

Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал, где встретится с испанской командой "Севилья".

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Juventus 1-0 Sporting CP | Europa League | Highlights