"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы, победив "Спортинг" по результатам двух матчей

В четверг, 20 апреля, состоялся второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Спортингом" и "Ювентусом". Команды играли на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, Португалия, под руководством арбитра Франсуа Летелье из Франции.
В первом матче четвертьфинала "Ювентус" выиграл дома у "Спортинга" со счетом 1:0, единственный гол в матче забил центральный защитник Федерико Кьеза.
Таким образом, "Ювентус" вышел в полуфинал, где встретится с испанской командой "Севилья".
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