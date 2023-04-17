"Клубы РПЛ должны ориентироваться на "Зенит"" — Евгений Бушманов

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Спартака" и тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов порекомендовал клубам Российской Премьер-лиги обратить внимание на петербургский "Зенит".

По мнению Бушманова, в РПЛ нет чемпионской интриги. Доминирование петербургского клуба не может повредить российскому чемпионату. Другим клубам нужно просто подтянуться и стремиться конкурировать на том же уровне. Такая ситуация характерна не только для России, она также существует в Германии и Франции. Другие клубы должны ориентироваться на "Зенит" и пытаться конкурировать.

Бушманов также считает, что еще рано поздравлять "Зенит" с победой в чемпионате в следующем сезоне.

После 23-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" с 55 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В последнем туре сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ростовом" (0:0). "Ростов" занимает вторую позицию с 46 очками. "Спартак" остается на третьем месте с 45 очками, обыграв в выходные "Торпедо" (2:1).

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Зенит – чемпион. Вы рады?