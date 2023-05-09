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Спортивная медицина: какие врачи помогают восстанавливаться после травм

1:22
Спорт

Спортивная медицина осуществляет врачебный контроль в спорте, а также занимается лечением и профилактикой травм. Её цель — помочь спортсменам оставаться здоровыми при достижении своих целей.

Спортивная медицина: какие врачи помогают восстанавливаться после травм

Специалисты по спортивной медицине лечат в том числе острые травмы, такие как:

  • переломы,
  • растяжения,
  • вывихи.

Они также лечат хронические травмы от перенапряжения, включая тендинит, дегенеративные заболевания и синдром перетренированности.

Специалист в данной области сосредоточен на медицинских, терапевтических и функциональных аспектах упражнений и непосредственно работает с атлетами для улучшения их общей спортивной производительности. Специалист по спортивной медицине не обязательно является врачом.

Специалисты занимающиеся спортивной медициной:

  • Физиотерапевты: помогают людям восстанавливаться после травм.
  • Сертифицированные атлетические тренеры: эти специалисты предоставляют реабилитационные программы, чтобы помочь спортсменам восстановить силу и предотвратить будущие травмы.
  • Диетологи: помогают с управлением весом и питанием в сочетании с физическим тренировками или восстановлением.

Врачи по спортивной медицине специализируются на диагностике и лечении спортивных травм.  

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Что не может выводить из себя спортивного врача?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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