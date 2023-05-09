Спортивная медицина осуществляет врачебный контроль в спорте, а также занимается лечением и профилактикой травм. Её цель — помочь спортсменам оставаться здоровыми при достижении своих целей.
Специалисты по спортивной медицине лечат в том числе острые травмы, такие как:
Они также лечат хронические травмы от перенапряжения, включая тендинит, дегенеративные заболевания и синдром перетренированности.
Специалист в данной области сосредоточен на медицинских, терапевтических и функциональных аспектах упражнений и непосредственно работает с атлетами для улучшения их общей спортивной производительности. Специалист по спортивной медицине не обязательно является врачом.
Специалисты занимающиеся спортивной медициной:
Врачи по спортивной медицине специализируются на диагностике и лечении спортивных травм.
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