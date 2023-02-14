Причиной отказа РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола стала поспешность решения

В конце декабря 2022 года Российский футбольный союз (РФС) собрал заседание, на котором решался вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако ничего не произошло.

Попечительский совет организации отложил решение данного вопроса, обосновав это тем, что смена членства в УЕФА на АФК сейчас — поспешный шаг.

Была достигнута договорённость о создании рабочей группы, которая займётся работой над возращением российских сборных и клубов на международные соревнования.