В конце декабря 2022 года Российский футбольный союз (РФС) собрал заседание, на котором решался вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако ничего не произошло.
Попечительский совет организации отложил решение данного вопроса, обосновав это тем, что смена членства в УЕФА на АФК сейчас — поспешный шаг.
Была достигнута договорённость о создании рабочей группы, которая займётся работой над возращением российских сборных и клубов на международные соревнования.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.