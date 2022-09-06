В конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что атлеты должны продолжать тренировки, так как мнение Международного олимпийского комитета может поменяться.
"Считаю, что нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, (спортсмены из РФ. — Прим. ред.) будут принимать участие", — отметил он в интервью ТАСС.
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