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Автор Валентина Севрюгина

В антидопинговом агентстве объяснили задержку результатов теста Валиевой

Спорт

В российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, почему результаты допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой задержали. Заявление агентства появилось на официальном сайте.

В антидопинговом агентстве объяснили задержку результатов теста Валиевой

Так, в агенстве пояснили, что проба Валиевой, которая была отобрана 25 декабря, была доставлена в лабораторию в достаточный для выполнения анализа срок. Кроме того, в сообщении говорится о том, что по истечению сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержке. Причиной этого стала вспышка заболеваемости коронавирусом среди персонала.

При этом уточняется, что указанные сроки готовности позволяли получить информацию от лаборатории до начала Олимпиады. Однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено только 7 февраля.

"Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего "защищённого лица"", — сказано на сайте.

Ранее в спортивном арбитражном суде (CAS) огласили окончательное решение по судьбе российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

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Автор: Валентина Севрюгина
Темы фигурное катание
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