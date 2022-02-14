В Госдуме призвали сделать Валиеву знаменосцем российской сборной на закрытии ОИ

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Бориса Пайкина, фигуристке Камиле Валиевой нужно предоставить право быть знаменосцем сборной России (Олимпийского комитета России) во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Депутат считает, что таким образом представители РФ могли бы поддержать спортсменку, выразив восхищение стойкостью, с которой она держится, несмотря на обрушившиеся на неё трудности.

"Камила Валиева должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки", — сказал Пайкин в беседе Sports.ru.

Парламентарий отметил, что случай с Валиевой не имеет аналогов в истории по силе давления, которое обрушилось на фигуристку со стороны иноСМИ, международных спортивных организаций, политиков и любителей спорта.

"Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению — история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту", — отметил Пайкин.

Валиеву временно отстранили от участия в Играх после обнародовании информации о её положительной допинг-пробе, сданной ещё в декабре. Затем отстранение было отменено, и в понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к участию в индивидуальном зачёте.

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