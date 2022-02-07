Тренер Плющев: российские хоккеистки рисковали здоровьем, играя в масках

Бывший тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев уверен, что от игры между канадской и российской женскими сборными на Олимпийских играх в Пекине не стоило ждать ничего хорошего, учитывая то, что россиянки большую часть матча были вынуждены играть в медицинских масках.

Эксперт объяснил, что хоккей и без того тяжёлый вид спорта, а маски на лице увеличили и без того большую нагрузку для спортсменок. Тренер подчеркнул, что дышать, а тем более играть в хоккей в медицинской маске очень тяжело.

"Играть в масках очень неудобно, потому что маска затрудняет дыхание, затрудняет насыщение организма кислородом, что может привести к кислородной недостаточности. Я знаю, что есть методики тренировок, когда спортсмены — очень недолгое время — занимаются в масках, чтобы развить определённые качества организма. Но играть в маске очень сложно", — рассказал Плющев "Газете.Ru".

Специалист отметил, что такая игра могла привести к негативным последствиям для организма хоккеисток в виде кислородной недостаточности, проблем с давлением или сердцем.

"С девчонками могли быть всякие казусы, могла быть и кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы. Наши девчонки хорошо тренированы, но рисковать здоровьем спортсменок…", — возмутился Плющев.

В хоккейном матче Россия-Канада россиянки проиграли канадкам со счётом 1:6.

Хоккеистки были вынуждены выйти на лёд в масках, потому что канадки не получили от россиянок результатов тестов на коронавирус. Это стало причиной задержки матча. Спортсменки обеих команд большую часть игры провели в медицинских масках.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен