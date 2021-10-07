Это очевидная провокация: Захарова прокомментировала поступок УЕФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очевидной провокацией изображение полуострова Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы-2024 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом она заявила на брифинге по вопросам внешней политики.

Также представитель российского МИД отметила, что в компетенцию ни одной спортивной организации не входит определение территориальной принадлежности. Поэтому она призвала УЕФА не позволять втягивать себя в провокации украинских чиновников от футбола.

Напомним, что ранее представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовали новый логотип грядущего чемпионата. На карте Евро-2024 они решили изобразить Крым как часть территории Украины.

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