Захарова оценила намерения Лондона осуществлять кибератаки: "Не заигрывайтесь"

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге оценила угрозы руководителя Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о будущих кибератаках в отношении враждебных держав.

Захарова призвала британские власти успокоиться и не запускать гонку кибервооружений. Также она отметила, что Москва против милитаризации сетевого пространства. По мнению дипломата, Лондон обвиняет нашу страну без причин, а также позволяет себе агрессивную риторику. При этом Россия много раз выступала за конструктивные переговоры, отметила Захарова.

"На протяжении многих лет под предлогом противодействия угрозам, которые якобы исходят с территории нашей страны — не только России, но её упоминают, наверное, чаще других — в общественное сознание стран — членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в информационном и киберпространстве", — цитирует Марию Захарову ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что договорённости стран по сохранению международной информационной безопасности должны стать универсальными. Руководитель МИД подчёркивал появление в качестве глобального вызова желание некоторых государств милитаризировать Интернет и начать гонку кибервооружений.

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