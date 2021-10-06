Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовали новый логотип грядущего чемпионата. На карте Евро-2024 они решили изобразить Крым как часть территории Украины.
Кроме того, во вторник, 5 октября, УЕФА представил слоган мероприятия: "Объединённые футболом. Вместе в самом сердце Европы".
Однако больше всего комментариев в соцсетях и СМИ развернулось вокруг логотипа Евро-2024, который состоится в Германии. В преддверии футбольных матчей также был создан видеоролик с рассказом о странах-участницах состязаний. Крым в этой записи тоже изображён в качестве украинской собственности.
Добавим, что матчи Евро-2024 будут организованы в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
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