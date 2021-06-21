"Есть все основания": Колосков надеется на победу сборной России над Данией

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у сборной России есть основания на положительный результат в матче с Данией. Игра Евро-2020 состоится 21 июня и начнётся в 22.00 мск.

Ранее эксперт Андрей Малосолов рассказал, за счёт чего Россия может победить Данию на Евро-2020.

"Я надеюсь, и для этого есть основания, что сегодня будет очень положительный для нас результат. Это будет или победа, что конечно же, было бы для нас замечательным, или как минимум ничья", — приводит "Радио 1" слова Колоскова.

Поражение сборной России практически лишит команду шансов на выход в плей-офф Евро-2020. Ничейный результат выведет команду на второе место в случае поражения сборной Финляндии. Победа гарантирует россиянам выход в плей-офф турнира.

Игра Бельгии и Финляндии пройдёт параллельно с матчем России и Дании.