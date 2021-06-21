Эксперт рассказал, за счёт чего Россия может победить Данию на Евро-2020

Спортивный функционер Андрей Малосолов рассказал об ожиданиях от матча сборной России против Дании. Игра состоится 21 июня и начнётся в 22.00 мск.

Сборную Дании в этой игре устроит только победа. Команда России в случае ничьей может занять второе место в турнирной таблице и выйти в плей-офф Евро-2020.

По словам Малосолова, россиянам будет непросто в матче с датчанами, несмотря на два поражения последних. По мнению эксперта, тактика сборной с выдвинутым вперёд Артёмом Дзюбой может не сработать.

"Залогом победы сегодня должны стать запредельный настрой, чувство патриотизма и командная игра", — приводит телеканал "360" слова Малосолова.

В параллельном матче сыграют сборные Финляндии и Бельгии. На счету бельгийцев шесть очков, в активе финнов — три очка.