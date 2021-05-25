Российские легкоатлетки Анастасия Шукшина и Александра Тимофеева были дисквалифицированы за допинг. Решение на основании постановления РУСАДА вынесла Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).
Шукшина дисквалифицирована с 9 декабря 2020 по 8 декабря 2022 года. Все результаты спортсменки аннулированы с 18 ноября.
Тимофеева дисквалифицирована с 30 марта 2021 по 29 марта 2025 года. Результаты спортсменки аннулированы с 7 января 2021 года.
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