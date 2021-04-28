Конор Макгрегор продал свой бренд виски за $600 млн

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор совершил сделку по продаже контрольного пакета акций собственного бренда виски. Ирландец получил $600 млн.
По сообщению Independent, кроме Макгрегора, деньги получат его бизнес-партнёр Кен Остин и менеджер Оди Аттар. Имя покупателя не называется. Сам Конор останется лицом бренда.
Ранее сообщалось, что Макгрегор ведёт переговоры с мексиканской компанией Becle. Ожидалось, что от продажи лично ирландец получит $155 млн и увеличит своё состояние в два раза.
Кроме бренда виски, Макгрегор участвует и в другом бизнесе. Он — совладелец бренда August McGregor, который продаёт одежду. Один из костюмов, в котором спортсмен появлялся на официальных мероприятиях, позже продавался за $6,5 тыс.
Кроме того, Макгрегор владеет фитнес-приложением McGregor FAST, а также несколькими пабами в Ирландии.
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