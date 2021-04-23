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Загитова пообещала "что-то интересное" в "Вечернем Урганте"

Спорт » Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала анонс передачи "Вечерний Ургант", в съёмках которой приняла участие вместе с тренерами Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

Загитова пообещала "что-то интересное" в "Вечернем Урганте"

"Включайте сегодня "Вечерний Ургант" на "Первом канале". Будет что-то интересное", — написала Загитова в Instagram.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры. Болельщики не теряют надежды на то, что фигуристка вернётся на лёд в следующем сезоне, который станет олимпийским.

В последнем сезоне лидерство в женском фигурном катании захватили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. У Закитовой есть ещё одна потенциальная соперница — чемпионка Европы Алёна Косторная, которая недавно вернулась в группу Этери Тутберидзе.

При участии Басты

В съёмках передачи также принял участие Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. В последнее время исполнитель неразрывно связан со спортом.

Баста вложился в футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону. Вакуленко поставил задачу команде выйти во второй по силе дивизион чемпионата России — ФНЛ.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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