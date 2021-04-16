Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в произвольном танце на командном чемпионате мира в Осаке. За свой прокат россияне набрали 130,15 балла, опередив итальянскую пару Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75).
Синицина и Кацалапов на командном ЧМ показали максимальный результат, набрав для команды 24 очка.
Сборная России продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице командного чемпионата мира. Перед произвольной программой у мужчин россияне опережают американцев на семь очков.
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