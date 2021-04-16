Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в произвольном танце на командном чемпионате мира в Осаке. За свой прокат россияне набрали 130,15 балла, опередив итальянскую пару Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75).

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 130,15. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,75. Кэйтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 106,58. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 100,82. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) — 97,86.

Синицина и Кацалапов на командном ЧМ показали максимальный результат, набрав для команды 24 очка.

Турнирное положение командного ЧМ

Сборная России продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице командного чемпионата мира. Перед произвольной программой у мужчин россияне опережают американцев на семь очков.

Россия — 73 очка. США — 66. Япония — 60. Италия — 47. Франция — 43. Канада — 37.