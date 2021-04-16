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Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ

Спорт » Фигурное катание

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в произвольном танце на командном чемпионате мира в Осаке. За свой прокат россияне набрали 130,15 балла, опередив итальянскую пару Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75).

  1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 130,15.
  2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,75.
  3. Кэйтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16.
  4. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 106,58.
  5. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 100,82.
  6. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада) — 97,86.

Синицина и Кацалапов на командном ЧМ показали максимальный результат, набрав для команды 24 очка.

Турнирное положение командного ЧМ

Сборная России продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице командного чемпионата мира. Перед произвольной программой у мужчин россияне опережают американцев на семь очков.

  1. Россия — 73 очка.
  2. США — 66.
  3. Япония — 60.
  4. Италия — 47.
  5. Франция — 43.
  6. Канада — 37.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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